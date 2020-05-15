Чемпионат Германии, 26-й тур: топ-футбол после пандемии
В субботу, 16 мая, после перерыва из-за пандемии коронавируса возобновляется чемпионат Германии. Одной из центральных встреч станет игра дортмундской «Боруссии» и «Шальке».
Суббота, 16 мая
«Боруссия» Д — «Шальке»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30
«Лейпциг» — «Фрайбург»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30
«Хоффенхайм» — «Герта»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30
«Фортуна» — «Падерборн»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30
«Аугсбург» — «Вольфсбург»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30
«Айнтрахт» — «Боруссия» М
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 19.30
Воскресенье, 17 мая
«Кельн» — «Майнц»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30
«Унион» — «Бавария»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 19.00
Понедельник, 18 мая
«Вердер» — «Баейр»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 21.30
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В субботу, 16 мая, в одном из матчей дня пройдет дерби «Боруссии» и «Шальке». Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Боруссии» — 1,50, ничья — 4,45, победа «Шальке» — 6,00.