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Чемпионат Германии, 26-й тур: топ-футбол после пандемии

13:00
Чемпионат Германии возобновиться уже на этой неделе. Фото twitter.com/BVB
Чемпионат Германии возобновиться уже на этой неделе. Фото twitter.com/BVB

В субботу, 16 мая, после перерыва из-за пандемии коронавируса возобновляется чемпионат Германии. Одной из центральных встреч станет игра дортмундской «Боруссии» и «Шальке».

Суббота, 16 мая

«Боруссия» Д — «Шальке»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30

Боруссия Д — Шальке-04

«Лейпциг» — «Фрайбург»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30

РБ Лейпциг — Фрайбург

«Хоффенхайм» — «Герта»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30

Хоффенхайм — Герта

«Фортуна» — «Падерборн»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30

Фортуна Д — Падерборн

«Аугсбург» — «Вольфсбург»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30

Аугсбург — Вольфсбург

«Айнтрахт» — «Боруссия» М
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 19.30

Айнтрахт Ф — Боруссия М

Воскресенье, 17 мая

«Кельн» — «Майнц»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30

Кельн — Майнц

«Унион» — «Бавария»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 19.00

Унион Б — Бавария

Понедельник, 18 мая

«Вердер» — «Баейр»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 21.30

Вердер — Байер

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В субботу, 16 мая, в одном из матчей дня пройдет дерби «Боруссии» и «Шальке». Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Боруссии» — 1,50, ничья — 4,45, победа «Шальке» — 6,00.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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