Чемпионат Германии, 26-й тур: топ-футбол после пандемии

В субботу, 16 мая, после перерыва из-за пандемии коронавируса возобновляется чемпионат Германии. Одной из центральных встреч станет игра дортмундской «Боруссии» и «Шальке».

Суббота, 16 мая

«Боруссия» Д — «Шальке»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30

«Лейпциг» — «Фрайбург»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30

«Хоффенхайм» — «Герта»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30

«Фортуна» — «Падерборн»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30

«Аугсбург» — «Вольфсбург»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30

«Айнтрахт» — «Боруссия» М

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 19.30

Воскресенье, 17 мая

«Кельн» — «Майнц»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30

«Унион» — «Бавария»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 19.00

Понедельник, 18 мая

«Вердер» — «Баейр»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 21.30

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В субботу, 16 мая, в одном из матчей дня пройдет дерби «Боруссии» и «Шальке». Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Боруссии» — 1,50, ничья — 4,45, победа «Шальке» — 6,00.