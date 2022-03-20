«Вольфсбург» — «Байер»: Азмун дебютирует в основном составе команды из Леверкузена

«Вольфсбург» на своем поле примет «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

В основе «аспириновых» на поле выйдет нападающий Сердар Азмун. Для него это дебютный матч в стартовом составе.

До этого Азмун провел два матча в бундеслиге, выходя на замену.

Напомним, что зимой иранец перешел в немецкий клуб из «Зенита».