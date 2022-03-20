«Вольфсбург» — «Байер»: Азмун дебютирует в основном составе команды из Леверкузена
«Вольфсбург» на своем поле примет «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
В основе «аспириновых» на поле выйдет нападающий Сердар Азмун. Для него это дебютный матч в стартовом составе.
До этого Азмун провел два матча в бундеслиге, выходя на замену.
Напомним, что зимой иранец перешел в немецкий клуб из «Зенита».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|27
|20
|3
|4
|81-28
|63
|
2
|Боруссия Д
|26
|18
|2
|6
|66-37
|56
|
3
|РБ Лейпциг
|26
|13
|5
|8
|57-30
|44
|
4
|Байер
|26
|13
|6
|7
|64-41
|45
|
5
|Фрайбург
|27
|12
|9
|6
|43-29
|45
|
6
|Хоффенхайм
|27
|13
|5
|9
|49-40
|44
|
7
|Майнц
|26
|11
|4
|11
|39-30
|37
|
8
|Айнтрахт Ф
|26
|10
|7
|9
|39-38
|37
|
9
|Кельн
|26
|10
|9
|7
|37-39
|39
|
10
|Унион Б
|27
|10
|8
|9
|33-38
|38
|
11
|Бохум
|26
|9
|5
|12
|28-37
|32
|
12
|Вольфсбург
|26
|9
|4
|13
|29-40
|31
|
13
|Боруссия М
|26
|8
|6
|12
|36-51
|30
|
14
|Штутгарт
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
15
|Аугсбург
|26
|6
|8
|12
|29-44
|26
|
16
|Арминия
|27
|5
|10
|12
|22-38
|25
|
17
|Герта
|27
|7
|5
|15
|29-60
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|27
|3
|6
|18
|24-70
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.03
|22:30
|
Бохум – Боруссия М
|- : -
|19.03
|17:30
|
Герта – Хоффенхайм
|3 : 0
|19.03
|17:30
|
Гр. Фюрт – Фрайбург
|0 : 0
|19.03
|17:30
|
Майнц – Арминия
|4 : 0
|19.03
|17:30
|
Штутгарт – Аугсбург
|3 : 2
|19.03
|20:30
|
Бавария – Унион Б
|4 : 0
|20.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.03
|19:30
|
Вольфсбург – Байер
|- : -
|20.03
|21:30
|
Кельн – Боруссия Д
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|31
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|22
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|21
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|23
|1
|5
Новости