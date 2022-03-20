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Сегодня, 19:24

«Вольфсбург» — «Байер»: Азмун дебютирует в основном составе команды из Леверкузена

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Вольфсбург» на своем поле примет «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

В основе «аспириновых» на поле выйдет нападающий Сердар Азмун. Для него это дебютный матч в стартовом составе.

До этого Азмун провел два матча в бундеслиге, выходя на замену.

Напомним, что зимой иранец перешел в немецкий клуб из «Зенита».

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 6
Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
Сердар Азмун
ФК Байер
ФК Вольфсбург
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 20 3 4 81-28 63
2
 Боруссия Д 26 18 2 6 66-37 56
3
 РБ Лейпциг 26 13 5 8 57-30 44
4
 Байер 26 13 6 7 64-41 45
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
8
 Айнтрахт Ф 26 10 7 9 39-38 37
9
 Кельн 26 10 9 7 37-39 39
10
 Унион Б 27 10 8 9 33-38 38
11
 Бохум 26 9 5 12 28-37 32
12
 Вольфсбург 26 9 4 13 29-40 31
13
 Боруссия М 26 8 6 12 36-51 30
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 27 5 10 12 22-38 25
17
 Герта 27 7 5 15 29-60 26
18
 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.03 22:30
Бохум – Боруссия М
 - : -
19.03 17:30
Герта – Хоффенхайм
 3 : 0
19.03 17:30
Гр. Фюрт – Фрайбург
 0 : 0
19.03 17:30
Майнц – Арминия
 4 : 0
19.03 17:30
Штутгарт – Аугсбург
 3 : 2
19.03 20:30
Бавария – Унион Б
 4 : 0
20.03 17:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 - : -
20.03 19:30
Вольфсбург – Байер
 - : -
20.03 21:30
Кельн – Боруссия Д
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 21 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 23 1 5
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