Нагельсманн рассказал о недостатках в игре «Баварии» после матча с «Унионом»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после разгромной победы над «Унионом» (4:0) рассказал, чем остался недоволен.

«Я доволен результатом, но не в полной мере. Мы позволили сопернику создать два опасных момента в первом тайме. Также мы слишком часто теряли мяч», — цитирует Нагельсманна Bayern & Germany.

Ранее тренер ответил на вопрос о будущем Роберта Левандовски в «Баварии».

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, имея на счету 63 очка. Берлинский «Унион» находится на восьмой позиции (38 очков).