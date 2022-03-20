Нагельсманн рассказал о недостатках в игре «Баварии» после матча с «Унионом»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после разгромной победы над «Унионом» (4:0) рассказал, чем остался недоволен.
«Я доволен результатом, но не в полной мере. Мы позволили сопернику создать два опасных момента в первом тайме. Также мы слишком часто теряли мяч», — цитирует Нагельсманна Bayern & Germany.
Ранее тренер ответил на вопрос о будущем Роберта Левандовски в «Баварии».
«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, имея на счету 63 очка. Берлинский «Унион» находится на восьмой позиции (38 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|27
|20
|3
|4
|81-28
|63
|
2
|Боруссия Д
|26
|18
|2
|6
|66-37
|56
|
3
|РБ Лейпциг
|26
|13
|5
|8
|57-30
|44
|
4
|Байер
|26
|13
|6
|7
|64-41
|45
|
5
|Фрайбург
|27
|12
|9
|6
|43-29
|45
|
6
|Хоффенхайм
|27
|13
|5
|9
|49-40
|44
|
7
|Майнц
|26
|11
|4
|11
|39-30
|37
|
8
|Айнтрахт Ф
|26
|10
|7
|9
|39-38
|37
|
9
|Кельн
|26
|10
|9
|7
|37-39
|39
|
10
|Унион Б
|27
|10
|8
|9
|33-38
|38
|
11
|Бохум
|26
|9
|5
|12
|28-37
|32
|
12
|Вольфсбург
|26
|9
|4
|13
|29-40
|31
|
13
|Боруссия М
|26
|8
|6
|12
|36-51
|30
|
14
|Штутгарт
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
15
|Аугсбург
|26
|6
|8
|12
|29-44
|26
|
16
|Арминия
|27
|5
|10
|12
|22-38
|25
|
17
|Герта
|27
|7
|5
|15
|29-60
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|27
|3
|6
|18
|24-70
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.03
|22:30
|
Бохум – Боруссия М
|- : -
|19.03
|17:30
|
Герта – Хоффенхайм
|3 : 0
|19.03
|17:30
|
Гр. Фюрт – Фрайбург
|0 : 0
|19.03
|17:30
|
Майнц – Арминия
|4 : 0
|19.03
|17:30
|
Штутгарт – Аугсбург
|3 : 2
|19.03
|20:30
|
Бавария – Унион Б
|4 : 0
|20.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.03
|19:30
|
Вольфсбург – Байер
|- : -
|20.03
|21:30
|
Кельн – Боруссия Д
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|31
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|22
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|21
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|23
|1
|5
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