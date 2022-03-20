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Сегодня, 08:58

Нагельсманн рассказал о недостатках в игре «Баварии» после матча с «Унионом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после разгромной победы над «Унионом» (4:0) рассказал, чем остался недоволен.

«Я доволен результатом, но не в полной мере. Мы позволили сопернику создать два опасных момента в первом тайме. Также мы слишком часто теряли мяч», — цитирует Нагельсманна Bayern & Germany.

Ранее тренер ответил на вопрос о будущем Роберта Левандовски в «Баварии».

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, имея на счету 63 очка. Берлинский «Унион» находится на восьмой позиции (38 очков).

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 20 3 4 81-28 63
2
 Боруссия Д 26 18 2 6 66-37 56
3
 РБ Лейпциг 26 13 5 8 57-30 44
4
 Байер 26 13 6 7 64-41 45
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
8
 Айнтрахт Ф 26 10 7 9 39-38 37
9
 Кельн 26 10 9 7 37-39 39
10
 Унион Б 27 10 8 9 33-38 38
11
 Бохум 26 9 5 12 28-37 32
12
 Вольфсбург 26 9 4 13 29-40 31
13
 Боруссия М 26 8 6 12 36-51 30
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 27 5 10 12 22-38 25
17
 Герта 27 7 5 15 29-60 26
18
 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
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12 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.03 22:30
Бохум – Боруссия М
 - : -
19.03 17:30
Герта – Хоффенхайм
 3 : 0
19.03 17:30
Гр. Фюрт – Фрайбург
 0 : 0
19.03 17:30
Майнц – Арминия
 4 : 0
19.03 17:30
Штутгарт – Аугсбург
 3 : 2
19.03 20:30
Бавария – Унион Б
 4 : 0
20.03 17:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 - : -
20.03 19:30
Вольфсбург – Байер
 - : -
20.03 21:30
Кельн – Боруссия Д
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 21 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 23 1 5
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