«Вольфсбург» — «Бавария» и «Байер — Бохум»: смотреть трансляцию матчей немецкой бундеслиги
20 декабря пройдут матчи 16-го тура чемпионата Германии по футболу. «Байер» на своем поле стадиона «Бай-Арена» в Леверкузене примет «Бохум», а «Бавария» отправится в гости к «Вольфсбургу» на «Фольксваген-Арену». Игры начнутся в 22.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояний «Вольфсбург — Бавария» и «Байер — Бохум» можно с помощью матч-центра «СЭ».
Видеотрансляция игры «Вольфсбург — Бавария» пройдет бесплатно в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 22.25 мск. Встречу «Байер — Бохум» покажут зрителям телеканала «Матч Футбол 1», начиная с 22.25.
«Бавария» тренера Томаса Тухеля с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги. «Вольфсбург» находится на девятой строчке с 19 баллами. «Байер» под руководством Хаби Алонсо набрал 39 очков при 0 поражений, располагаясь на первом месте в чемпионате Германии. «Бохум» — 14-й с 16 баллами.
Чемпионат Германии по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|15
|12
|3
|0
|42-12
|39
|
2
|Бавария
|14
|11
|2
|1
|47-14
|35
|
3
|РБ Лейпциг
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
4
|Штутгарт
|15
|10
|1
|4
|34-19
|31
|
5
|Боруссия Д
|16
|7
|6
|3
|30-25
|27
|
6
|Хоффенхайм
|16
|7
|3
|6
|32-30
|24
|
7
|Фрайбург
|15
|7
|3
|5
|19-23
|24
|
8
|Айнтрахт Ф
|15
|5
|6
|4
|24-19
|21
|
9
|Вольфсбург
|15
|6
|1
|8
|19-25
|19
|
10
|Аугсбург
|15
|4
|6
|5
|24-28
|18
|
11
|Боруссия М
|15
|4
|5
|6
|30-33
|17
|
12
|Хайденхайм
|15
|5
|2
|8
|22-30
|17
|
13
|Вердер
|16
|4
|4
|8
|23-30
|16
|
14
|Бохум
|15
|3
|7
|5
|18-29
|16
|
15
|Майнц
|16
|1
|7
|8
|13-28
|10
|
16
|Унион Б
|14
|3
|1
|10
|15-31
|10
|
17
|Кельн
|15
|2
|4
|9
|10-26
|10
|
18
|Дармштадт
|16
|2
|4
|10
|20-41
|10
|19.12
|20:30
|
Вердер – РБ Лейпциг
|1 : 1
|19.12
|22:30
|
Боруссия Д – Майнц
|1 : 1
|19.12
|22:30
|
Хоффенхайм – Дармштадт
|3 : 3
|20.12
|20:30
|
Унион Б – Кельн
|- : -
|20.12
|22:30
|
Байер – Бохум
|- : -
|20.12
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|- : -
|20.12
|22:30
|
Хайденхайм – Фрайбург
|- : -
|20.12
|22:30
|
Штутгарт – Аугсбург
|- : -
|20.12
|22:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|20
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|11
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|8
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|13
|2
|2
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|11
|1
|4