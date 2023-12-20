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Сегодня, 21:00

«Вольфсбург» — «Бавария» и «Байер — Бохум»: смотреть трансляцию матчей немецкой бундеслиги

Трансляции игр бундеслиги «Вольфсбург — Бавария» и «Байер — Бохум» начались в 22.25
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты Мануэль Нойер, Харри Кейн и Томас Мюллер.
Мануэль Нойер, Харри Кейн и Томас Мюллер (слева направо).
Фото Reuters

20 декабря пройдут матчи 16-го тура чемпионата Германии по футболу. «Байер» на своем поле стадиона «Бай-Арена» в Леверкузене примет «Бохум», а «Бавария» отправится в гости к «Вольфсбургу» на «Фольксваген-Арену». Игры начнутся в 22.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояний «Вольфсбург — Бавария» и «Байер — Бохум» можно с помощью матч-центра «СЭ».

Видеотрансляция игры «Вольфсбург — Бавария» пройдет бесплатно в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 22.25 мск. Встречу «Байер — Бохум» покажут зрителям телеканала «Матч Футбол 1», начиная с 22.25.

«Бавария» тренера Томаса Тухеля с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги. «Вольфсбург» находится на девятой строчке с 19 баллами. «Байер» под руководством Хаби Алонсо набрал 39 очков при 0 поражений, располагаясь на первом месте в чемпионате Германии. «Бохум» — 14-й с 16 баллами.

Чемпионат Германии по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
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ФК Байер
ФК Бохум
ФК Вольфсбург
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Ройс возглавляет группу игроков, которые добиваются увольнения Терзича из «Боруссии»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 15 12 3 0 42-12 39
2
 Бавария 14 11 2 1 47-14 35
3
 РБ Лейпциг 16 10 3 3 38-17 33
4
 Штутгарт 15 10 1 4 34-19 31
5
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
6
 Хоффенхайм 16 7 3 6 32-30 24
7
 Фрайбург 15 7 3 5 19-23 24
8
 Айнтрахт Ф 15 5 6 4 24-19 21
9
 Вольфсбург 15 6 1 8 19-25 19
10
 Аугсбург 15 4 6 5 24-28 18
11
 Боруссия М 15 4 5 6 30-33 17
12
 Хайденхайм 15 5 2 8 22-30 17
13
 Вердер 16 4 4 8 23-30 16
14
 Бохум 15 3 7 5 18-29 16
15
 Майнц 16 1 7 8 13-28 10
16
 Унион Б 14 3 1 10 15-31 10
17
 Кельн 15 2 4 9 10-26 10
18
 Дармштадт 16 2 4 10 20-41 10
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.12 20:30
Вердер – РБ Лейпциг
 1 : 1
19.12 22:30
Боруссия Д – Майнц
 1 : 1
19.12 22:30
Хоффенхайм – Дармштадт
 3 : 3
20.12 20:30
Унион Б – Кельн
 - : -
20.12 22:30
Байер – Бохум
 - : -
20.12 22:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 - : -
20.12 22:30
Хайденхайм – Фрайбург
 - : -
20.12 22:30
Штутгарт – Аугсбург
 - : -
20.12 22:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 20
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 16
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 11
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 8
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 7
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 7
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 13 2 2
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 14 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 11 1 4
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