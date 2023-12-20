Ройс возглавляет группу игроков, которые добиваются увольнения Терзича из «Боруссии»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс добивается ухода главного тренера команды Эдина Терзича, утверждает Bild.
По информации источника, именно по этой причине 34-летний немец провел на скамейке запасных матч против «Майнца» (1:1) в 16-м туре бундеслиги. Сообщается, что игроки «Боруссии» недовольны стилем игры при 41-летнем специалисте.
Терзич возглавляет «Боруссию» с лета 2022 года. После 16 туров дортмундцы с 27 очками занимают пятое место в бундеслиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|15
|12
|3
|0
|42-12
|39
|
2
|Бавария
|14
|11
|2
|1
|47-14
|35
|
3
|РБ Лейпциг
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
4
|Штутгарт
|15
|10
|1
|4
|34-19
|31
|
5
|Боруссия Д
|16
|7
|6
|3
|30-25
|27
|
6
|Хоффенхайм
|16
|7
|3
|6
|32-30
|24
|
7
|Фрайбург
|15
|7
|3
|5
|19-23
|24
|
8
|Айнтрахт Ф
|15
|5
|6
|4
|24-19
|21
|
9
|Вольфсбург
|15
|6
|1
|8
|19-25
|19
|
10
|Аугсбург
|15
|4
|6
|5
|24-28
|18
|
11
|Боруссия М
|15
|4
|5
|6
|30-33
|17
|
12
|Хайденхайм
|15
|5
|2
|8
|22-30
|17
|
13
|Вердер
|16
|4
|4
|8
|23-30
|16
|
14
|Бохум
|15
|3
|7
|5
|18-29
|16
|
15
|Майнц
|16
|1
|7
|8
|13-28
|10
|
16
|Унион Б
|14
|3
|1
|10
|15-31
|10
|
17
|Кельн
|15
|2
|4
|9
|10-26
|10
|
18
|Дармштадт
|16
|2
|4
|10
|20-41
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.12
|20:30
|
Вердер – РБ Лейпциг
|1 : 1
|19.12
|22:30
|
Боруссия Д – Майнц
|1 : 1
|19.12
|22:30
|
Хоффенхайм – Дармштадт
|3 : 3
|20.12
|20:30
|
Унион Б – Кельн
|- : -
|20.12
|22:30
|
Байер – Бохум
|- : -
|20.12
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|- : -
|20.12
|22:30
|
Хайденхайм – Фрайбург
|- : -
|20.12
|22:30
|
Штутгарт – Аугсбург
|- : -
|20.12
|22:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|20
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|11
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|8
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|13
|2
|2
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|11
|1
|4
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