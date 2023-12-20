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Сегодня, 15:42

Ройс возглавляет группу игроков, которые добиваются увольнения Терзича из «Боруссии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс добивается ухода главного тренера команды Эдина Терзича, утверждает Bild.

По информации источника, именно по этой причине 34-летний немец провел на скамейке запасных матч против «Майнца» (1:1) в 16-м туре бундеслиги. Сообщается, что игроки «Боруссии» недовольны стилем игры при 41-летнем специалисте.

Терзич возглавляет «Боруссию» с лета 2022 года. После 16 туров дортмундцы с 27 очками занимают пятое место в бундеслиге.

Марко Ройс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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24 часа
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Неделя

Дортмундская «Боруссия» и «Майнц» сыграли вничью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 15 12 3 0 42-12 39
2
 Бавария 14 11 2 1 47-14 35
3
 РБ Лейпциг 16 10 3 3 38-17 33
4
 Штутгарт 15 10 1 4 34-19 31
5
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
6
 Хоффенхайм 16 7 3 6 32-30 24
7
 Фрайбург 15 7 3 5 19-23 24
8
 Айнтрахт Ф 15 5 6 4 24-19 21
9
 Вольфсбург 15 6 1 8 19-25 19
10
 Аугсбург 15 4 6 5 24-28 18
11
 Боруссия М 15 4 5 6 30-33 17
12
 Хайденхайм 15 5 2 8 22-30 17
13
 Вердер 16 4 4 8 23-30 16
14
 Бохум 15 3 7 5 18-29 16
15
 Майнц 16 1 7 8 13-28 10
16
 Унион Б 14 3 1 10 15-31 10
17
 Кельн 15 2 4 9 10-26 10
18
 Дармштадт 16 2 4 10 20-41 10
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.12 20:30
Вердер – РБ Лейпциг
 1 : 1
19.12 22:30
Боруссия Д – Майнц
 1 : 1
19.12 22:30
Хоффенхайм – Дармштадт
 3 : 3
20.12 20:30
Унион Б – Кельн
 - : -
20.12 22:30
Байер – Бохум
 - : -
20.12 22:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 - : -
20.12 22:30
Хайденхайм – Фрайбург
 - : -
20.12 22:30
Штутгарт – Аугсбург
 - : -
20.12 22:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 20
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 16
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 11
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 8
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 7
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 7
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 13 2 2
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 14 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 11 1 4
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