Ройс возглавляет группу игроков, которые добиваются увольнения Терзича из «Боруссии»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс добивается ухода главного тренера команды Эдина Терзича, утверждает Bild.

По информации источника, именно по этой причине 34-летний немец провел на скамейке запасных матч против «Майнца» (1:1) в 16-м туре бундеслиги. Сообщается, что игроки «Боруссии» недовольны стилем игры при 41-летнем специалисте.

Терзич возглавляет «Боруссию» с лета 2022 года. После 16 туров дортмундцы с 27 очками занимают пятое место в бундеслиге.