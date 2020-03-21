Вирусолог предположил, что матчи возобновятся в 2021 году

Йонас Шмидт-Ханасит, вирусолог из Института Бернарда Нохта, предположил, когда возобновятся матчи. Почти все национальные чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

— Вы должны попрощаться с футболом, — сказал Йонас в эфире радио NDR. — Нереально до конца сезона. Мы можем наблюдать ситуацию в других частях Европы, что-то еще будет. И даже если подобное не произойдет, это ни в коем случае не означает, что футбол может начаться снова, потому что это приведет к значительному ухудшению ситуации Восстановление? Мы говорим о следующем годе. Может быть.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.