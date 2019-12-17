Дортмундская «Боруссия» дома принимает «Лейпциг» в матче 16-го тура чемпионата Германии. Форвард гостей Тимо Вернер дважды отличился в этой встрече. 23-летний футболист стал первым немцем после легендарного Герда Мюллера, кому удалось забить 18 голов в 16 стартовых играх бундеслиги, сообщает OptaFranz.

Мюллер отметился 19 забитыми мячами в 16-ти первых турах в сезоне-1976/77.

18 — 18 Saisontore nach 16 Partien — Timo Werner ist der erste Deutsche mit einer derartigen Zwischenbilanz in der @Bundesliga_DE seit Gerd M?ller 1976/77 (19). Torj?ger. #BVBRBL #Bundesliga pic.twitter.com/p211rFD6sE — OptaFranz (@OptaFranz) December 17, 2019

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