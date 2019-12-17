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Вернер — первый после Герда Мюллера немец, кто забил 18 голов после 16 туров бундеслиги

17 декабря 2019, 23:58
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Дортмундская «Боруссия» дома принимает «Лейпциг» в матче 16-го тура чемпионата Германии. Форвард гостей Тимо Вернер дважды отличился в этой встрече. 23-летний футболист стал первым немцем после легендарного Герда Мюллера, кому удалось забить 18 голов в 16 стартовых играх бундеслиги, сообщает OptaFranz.

Мюллер отметился 19 забитыми мячами в 16-ти первых турах в сезоне-1976/77.

Чемпионат Германии по футболу: новости и статьи, календарь и результаты игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Боруссия Д — РБ Лейпциг

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/germany/

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