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«Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии

00:45

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Вердеру» в матче 1/8 финала Кубка Германии (2:3).

Кубок Германии

1/8 финала

«Вердер» — «Боруссия Д» — 3:2 (2:0)

Голы: Зельке, 16 (1:0). Биттенкурт, 30 (2:0). Холанн, 67 (2:1). Рашица, 70 (3:1). Рейна, 78 (3:2).

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Фогт, Велькович, Фридль, Классен, Биттенкурт, Эггештайн, Зельке (Саджент, 49), Осако (Бартельс, 89), Рашица (Емер Топрак, 90+5).

«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс, Шульц, Аканджи, Хакими, Загаду (Рейна, 66), Витсель, Ройс (Эмре Джан, 89), Азар (Холанн, 46), Брандт, Санчо.

Предупреждения: Биттенкурт, 23. Шульц, 49. Ройс, 64. Мойсандер, 86. Рейна, 86.

Судья: Винкманн.

4 февраля. Бремен. Стадион «Везерштадион».

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