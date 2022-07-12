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Сегодня, 11:11

«Атлетико» отказался продавать Феликса «Баварии»

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Бавария» хотела приобрести нападающего «Атлетико» Жоау Феликса, сообщает Sport1.de.

По информации источника, менеджеры мюнхенского клуба во главе со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем собирались укрепить состав за счет приглашения 22-летнего португальца.

Отмечается, что в июне мюнхенцы инициировали предметные контакты с мадридским клубом применительно к потенциальному трансферу нападающего, но получил отказ.

При этом «Атлетико» не готов отпустить Феликса даже за предложение в размере 80 миллионов евро. Если мадридцы решат продать игрока, то постараются получить в качестве компенсации не менее 100 миллионов евро.

«Бавария» рассматривала возможность включить защитника Бенжамена Павара в сделку с целью снизить цену на португальца. Но мадридский клуб такой вариант не заинтересовал.

В прошедшем сезоне Феликс забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.sport1.de/news/transfermarkt/2022/07/joao-felix-zum-fc-bayern-das-lief-wirklich-mit-dem-star-von-atletico-madrid-transfer-news
Жоау Феликс
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