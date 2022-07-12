«Атлетико» отказался продавать Феликса «Баварии»

«Бавария» хотела приобрести нападающего «Атлетико» Жоау Феликса, сообщает Sport1.de.

По информации источника, менеджеры мюнхенского клуба во главе со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем собирались укрепить состав за счет приглашения 22-летнего португальца.

Отмечается, что в июне мюнхенцы инициировали предметные контакты с мадридским клубом применительно к потенциальному трансферу нападающего, но получил отказ.

При этом «Атлетико» не готов отпустить Феликса даже за предложение в размере 80 миллионов евро. Если мадридцы решат продать игрока, то постараются получить в качестве компенсации не менее 100 миллионов евро.

«Бавария» рассматривала возможность включить защитника Бенжамена Павара в сделку с целью снизить цену на португальца. Но мадридский клуб такой вариант не заинтересовал.

В прошедшем сезоне Феликс забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.