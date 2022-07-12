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Сегодня, 20:56

Bild: Алекс Крал подпишет контракт с «Шальке»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алекс Крал.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник Алекс Крал продолжит карьеру в чемпионате Германии. Он договорился о контракте с «Шальке», утверждает Bild.

13 июля 24-летний чех пройдет медобследование, после чего подпишет договор.

Ранее Крал приостановил действия контракта со «Спартаком» до 30 июня 2023 года.

Минувший сезон Крал провел в аренде в английском «Вест Хэме». На его счету 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Также в сезоне-2021/22 полузащитник успел провести 7 матчей за «Спартак».

Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2024 года.

Алекс Крал
ФК Спартак (Москва)
ФК Шальке
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