Bild: Алекс Крал подпишет контракт с «Шальке»
Полузащитник Алекс Крал продолжит карьеру в чемпионате Германии. Он договорился о контракте с «Шальке», утверждает Bild.
13 июля 24-летний чех пройдет медобследование, после чего подпишет договор.
Ранее Крал приостановил действия контракта со «Спартаком» до 30 июня 2023 года.
Минувший сезон Крал провел в аренде в английском «Вест Хэме». На его счету 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Также в сезоне-2021/22 полузащитник успел провести 7 матчей за «Спартак».
Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2024 года.
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Торпедо – Сочи
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