В семье Кейна родился четвертый ребенок
Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн в социальных сетях сообщил о рождении сына.
«Добро пожаловать в мир, Генри Эдвард Кейн. Люблю тебя, малыш!» — написал футболист.
Харри Кейн с новорожденным сыном.
Фото Соцсети
У 30-летнего Кейна и его супруги Кейт Гудланд уже есть один сын, также они воспитывают двое дочерей. Пара поженилась в 2019 году.
В августе футболист перешел в «Баварию». Соглашение с форвардом рассчитано на четыре года, а сумма сделки составила более 100 миллионов евро. Ранее Кейн выступал за «Лестер», «Норвич», «Миллуолл», «Лейтон Ориент» и «Тоттенхэм».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Штутгарт
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
4
|Айнтрахт Ф
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Унион Б
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
8
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
9
|Боруссия М
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
10
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
11
|РБ Лейпциг
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
12
|Майнц
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
13
|Хайденхайм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
16
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|
17
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Кельн
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.08
|21:30
|
РБ Лейпциг – Штутгарт
|- : -
|26.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия Д
|- : -
|26.08
|16:30
|
Дармштадт – Унион Б
|- : -
|26.08
|16:30
|
Кельн – Вольфсбург
|- : -
|26.08
|16:30
|
Фрайбург – Вердер
|- : -
|26.08
|16:30
|
Хайденхайм – Хоффенхайм
|- : -
|26.08
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|27.08
|16:30
|
Майнц – Айнтрахт Ф
|- : -
|27.08
|18:30
|
Бавария – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|3
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|2
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|2
|П
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|2
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|2
|
|
Паскаль Штенцель
Штутгарт
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кристофер Антви-Аджей
Бохум
|1
|0
|1
|
|
Леандру Баррейру
Майнц
|1
|0
|1
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|1
|0
|1
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