В семье Кейна родился четвертый ребенок

Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн в социальных сетях сообщил о рождении сына.

«Добро пожаловать в мир, Генри Эдвард Кейн. Люблю тебя, малыш!» — написал футболист.

Харри Кейн с новорожденным сыном. Фото Соцсети

У 30-летнего Кейна и его супруги Кейт Гудланд уже есть один сын, также они воспитывают двое дочерей. Пара поженилась в 2019 году.

В августе футболист перешел в «Баварию». Соглашение с форвардом рассчитано на четыре года, а сумма сделки составила более 100 миллионов евро. Ранее Кейн выступал за «Лестер», «Норвич», «Миллуолл», «Лейтон Ориент» и «Тоттенхэм».