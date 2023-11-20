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Мюллер недоволен ролью запасного в «Баварии»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер недоволен количеством игрового времени в мюнхенском клубе, сообщает журналист Георг Хольцнер.

По данным источника, в команде ценят 34-летнего игрока как лидера раздевалки. В руководстве клуба считают, что он без проблем согласится подписать новый контракт, срок которого истекает в июне следующего года.

В этом сезоне Мюллер провел 10 матчей в бундеслиге, забив 1 гол и сделав 4 ассиста.

Томас Мюллер
ФК Бавария
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 11 10 1 0 34-10 31
2
 Бавария 11 9 2 0 42-9 29
3
 Штутгарт 11 8 0 3 29-14 24
4
 РБ Лейпциг 11 7 2 2 28-10 23
5
 Боруссия Д 11 6 3 2 21-17 21
6
 Хоффенхайм 11 6 1 4 23-20 19
7
 Айнтрахт Ф 11 4 6 1 17-11 18
8
 Фрайбург 11 4 2 5 14-22 14
9
 Боруссия М 11 3 4 4 23-23 13
10
 Аугсбург 11 3 4 4 20-23 13
11
 Вольфсбург 11 4 1 6 15-20 13
12
 Вердер 11 3 2 6 18-22 11
13
 Хайденхайм 11 3 1 7 17-26 10
14
 Бохум 11 1 6 4 11-25 9
15
 Дармштадт 11 2 2 7 14-32 8
16
 Майнц 11 1 4 6 11-24 7
17
 Кельн 11 1 3 7 9-23 6
18
 Унион Б 11 2 0 9 11-26 6
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Фрайбург – Дармштадт
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Унион Б – Аугсбург
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