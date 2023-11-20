Мюллер недоволен ролью запасного в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер недоволен количеством игрового времени в мюнхенском клубе, сообщает журналист Георг Хольцнер.

По данным источника, в команде ценят 34-летнего игрока как лидера раздевалки. В руководстве клуба считают, что он без проблем согласится подписать новый контракт, срок которого истекает в июне следующего года.

В этом сезоне Мюллер провел 10 матчей в бундеслиге, забив 1 гол и сделав 4 ассиста.