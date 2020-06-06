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Новости   //    Футбол   //    Германия

В Германии клубы до конца сезона не будут штрафовать за поведение фанатов

14:48

Немецкая футбольная ассоциация решила прекратить все разбирательства, которые касались поведения фанатов на трибунах, сообщает Kicker.

Такое решение было принято, чтобы поддержать немецкие команды в разгар финансового кризиса, который был вызван пандемий коронавируса.

Таким образом, все дела, рассмотрение которых могли грозить клубам финансовыми штрафами, закрыты и не будут открываться вновь.

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