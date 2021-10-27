В сети появилось фото с результатами голосования за победителя премии «Золотой мяч»

В Twitter появилась фотография с итогами голосования за обладателя «Золотого мяча-2021».

Победителем, по этой информации, стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовский. У него 627 голосов. Следом идет игрок «ПСЖ» Лионель Месси, а на третьем месте Карим Бензема из «Реал Мадрида» (526).

Голосование завершилось 24 октября, однако имя победителя станет известно только на официальной церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится 29 ноября в Париже.

В 2019 году приз выиграл Месси, а в 2020-м церемония не проводилась из-за эпидемиологической ситуации в мире.