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В сети появилось фото с результатами голосования за победителя премии «Золотой мяч»

15:23
Премия «Золотой мяч». Фото Getty Images
Премия «Золотой мяч». Фото Getty Images
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В Twitter появилась фотография с итогами голосования за обладателя «Золотого мяча-2021».

Победителем, по этой информации, стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовский. У него 627 голосов. Следом идет игрок «ПСЖ» Лионель Месси, а на третьем месте Карим Бензема из «Реал Мадрида» (526).

Голосование завершилось 24 октября, однако имя победителя станет известно только на официальной церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится 29 ноября в Париже.

В 2019 году приз выиграл Месси, а в 2020-м церемония не проводилась из-за эпидемиологической ситуации в мире.

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