«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Боруссии» Беллингемом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может перейти в «Ливерпуль», сообщает Goal со ссылкой на Bild.

По информации источника, главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу очень нравится игра 18-летнего англичанина.

Однако дортмундский клуб не планирует продавать полузащитника, если не получит предложение в размере 120 миллионов евро.

Контракт Беллингема с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач в 14 матчах.