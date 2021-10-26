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«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Боруссии» Беллингемом

14:36
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может перейти в «Ливерпуль», сообщает Goal со ссылкой на Bild.

По информации источника, главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу очень нравится игра 18-летнего англичанина.

Однако дортмундский клуб не планирует продавать полузащитника, если не получит предложение в размере 120 миллионов евро.

Контракт Беллингема с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач в 14 матчах.

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