В дортмундской «Боруссии» признали, что не смогут вечно удерживать Холанна

Директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Эрлина Холанна.

«Наша позиция чиста — мы хотим удержать Эрлина. Мы следим за ситуацией, у нас был хороший разговор с агентом Холанна, Мино Райолой, и отцом футболиста. Просил ли Эрлин отпустить его из клуба? Я не хочу сейчас об этом говорить. С определенной точки зрения, мы, возможно, больше не можем влиять на будущее игрока», — приводит Goal слова Келя.

Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в январе 2020 года за 20 миллионов евро. В сезоне-2020/21 форвард провел 32 матча в составе дортмундской команды, на его счету 33 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро. 1 апреля сообщалось, что отец норвежца вместе с агентом игрока посетили Барселону для переговоров с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой.