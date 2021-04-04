В дортмундской «Боруссии» признали, что не смогут вечно удерживать Холанна
Директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Эрлина Холанна.
«Наша позиция чиста — мы хотим удержать Эрлина. Мы следим за ситуацией, у нас был хороший разговор с агентом Холанна, Мино Райолой, и отцом футболиста. Просил ли Эрлин отпустить его из клуба? Я не хочу сейчас об этом говорить. С определенной точки зрения, мы, возможно, больше не можем влиять на будущее игрока», — приводит Goal слова Келя.
Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в январе 2020 года за 20 миллионов евро. В сезоне-2020/21 форвард провел 32 матча в составе дортмундской команды, на его счету 33 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро. 1 апреля сообщалось, что отец норвежца вместе с агентом игрока посетили Барселону для переговоров с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en-gb/news/dortmunds-head-of-first-team-football-weighs-in-on-haalands/137fb45qa9wf916pj5uebm2edn
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