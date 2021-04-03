«Боруссия» М дома обыграла «Фрайбург»
«Боруссия» из Менхенгладбаха выиграла у «Фрайбурга» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей дубль сделал Маркус Тюрам. У гостей отличился Роланд Шоллои.
«Боруссия» набрала 39 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. У «Фрайбурга» 37 очков и девятая позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига
27-й тур
«Боруссия М» — «Фрайбург» — 2:1 (0:1)
Голы: Шоллои, 10 (0:1). Тюрам, 53 (1:1). Тюрам, 60 (2:1).
«Боруссия М»: Зоммер, Вендт (Лазаро, 82), Гинтер, Лайнер, Бейер, Штиндль (Херрманн, 90), Крамер, Вольф (Закария, 46), Нойхаус, Плеа, Тюрам (Эмболо, 76).
«Фрайбург»: Мюллер, Гульде, Гюнтер, Линхарт (Хайнц, 70), Шлоттербек, Шмид, Шоллои (Буркарт, 76), Сантамария, Кайтель (Хаберер, 89), Хелер, Демирович (Петерсен, 89).
Предупреждения: Демирович, 31. Хелер, 64. Крамер, 80. Гюнтер, 81.
Судья: Дингерт.
3 апреля. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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