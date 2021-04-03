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«Боруссия» М дома обыграла «Фрайбург»

23:24
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«Боруссия» из Менхенгладбаха выиграла у «Фрайбурга» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль сделал Маркус Тюрам. У гостей отличился Роланд Шоллои.

«Боруссия» набрала 39 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. У «Фрайбурга» 37 очков и девятая позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига

27-й тур

«Боруссия М» — «Фрайбург» — 2:1 (0:1)

Голы: Шоллои, 10 (0:1). Тюрам, 53 (1:1). Тюрам, 60 (2:1).

«Боруссия М»: Зоммер, Вендт (Лазаро, 82), Гинтер, Лайнер, Бейер, Штиндль (Херрманн, 90), Крамер, Вольф (Закария, 46), Нойхаус, Плеа, Тюрам (Эмболо, 76).

«Фрайбург»: Мюллер, Гульде, Гюнтер, Линхарт (Хайнц, 70), Шлоттербек, Шмид, Шоллои (Буркарт, 76), Сантамария, Кайтель (Хаберер, 89), Хелер, Демирович (Петерсен, 89).

Предупреждения: Демирович, 31. Хелер, 64. Крамер, 80. Гюнтер, 81.

Судья: Дингерт.

3 апреля. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

Боруссия М — Фрайбург

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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