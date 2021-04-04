Алаба стал рекордсменом «Баварии» по матчам в бундеслиге среди иностранцев
Защитник «Баварии» Давид Алаба провел рекордный матч в чемпионате Германии среди иностранцев (274 игры), играющих в мюнхенском клубе. Вчера, 3 апреля, «Бавария» обыграла «Лейпциг» (1:0) в 27-м туре бундеслиги.
По данным официального сайта «Баварии», Алаба по этому показателю обошел Франка Рибери (273 матча).
Ранее сообщалось, что по окончании сезона австриец станет свободным агентом и покинет клуб. «Бавария» занимает 1-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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