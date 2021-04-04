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Алаба стал рекордсменом «Баварии» по матчам в бундеслиге среди иностранцев

08:09
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Защитник «Баварии» Давид Алаба провел рекордный матч в чемпионате Германии среди иностранцев (274 игры), играющих в мюнхенском клубе. Вчера, 3 апреля, «Бавария» обыграла «Лейпциг» (1:0) в 27-м туре бундеслиги.

По данным официального сайта «Баварии», Алаба по этому показателю обошел Франка Рибери (273 матча).

Ранее сообщалось, что по окончании сезона австриец станет свободным агентом и покинет клуб. «Бавария» занимает 1-е место в турнирной таблице.

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