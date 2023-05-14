В «Баварии» рассказали о будущем защитника Кансело

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о будущем защитника команды Жоау Кансело.

«Канселу — топ игрок. Техничен, просто наслаждение для глаз. Мы очень рады, что он с нами. Опция выкупа? Мы еще ничего не решили. Обдумаем это по окончании сезона», — приводит слова Салихамиджича итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в «Баварии» намерены сохранить португальца. Он выступает за мюнхенский коллектив на правах аренды из «Манчестер Сити». В соглашении команды с «горожанами» есть опция выкупа игрока в размере 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Канселу в общей сложности провел 44 матча, в которых забил 3 гола и сделал 10 результативных передач.