Терзич — о победе над менхенгладбахской «Боруссией»: «Я доволен игрой команды, особенно во втором тайме»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о победе над менхенгладбахской «Боруссией» (5:2) в матче 32-го тура чемпионата Германии.

«Я доволен игрой команды, особенно во втором тайме. Много из запланированного нами сработало в первые 30 минут. Команда отлично действовала в единоборствах, создавала хорошие моменты и забивала голы. Нам хотелось завершить матч «сухой» победой, но не получилось», — приводит слова Терзича пресс-служба «шмелей».

Дортмундская «Боруссия» располагается на второй строчке, набрав 67 очков за 32 тура.