Терзич — о победе над менхенгладбахской «Боруссией»: «Я доволен игрой команды, особенно во втором тайме»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о победе над менхенгладбахской «Боруссией» (5:2) в матче 32-го тура чемпионата Германии.
«Я доволен игрой команды, особенно во втором тайме. Много из запланированного нами сработало в первые 30 минут. Команда отлично действовала в единоборствах, создавала хорошие моменты и забивала голы. Нам хотелось завершить матч «сухой» победой, но не получилось», — приводит слова Терзича пресс-служба «шмелей».
Дортмундская «Боруссия» располагается на второй строчке, набрав 67 очков за 32 тура.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|32
|20
|8
|4
|89-34
|68
|
2
|Боруссия Д
|32
|21
|4
|7
|78-42
|67
|
3
|Унион Б
|32
|17
|8
|7
|48-34
|59
|
4
|РБ Лейпциг
|31
|17
|6
|8
|55-37
|57
|
5
|Фрайбург
|32
|16
|8
|8
|48-42
|56
|
6
|Вольфсбург
|32
|13
|10
|9
|56-44
|49
|
7
|Байер
|31
|14
|6
|11
|54-43
|48
|
8
|Айнтрахт Ф
|32
|12
|10
|10
|54-49
|46
|
9
|Майнц
|32
|12
|9
|11
|51-49
|45
|
10
|Кельн
|32
|10
|11
|11
|47-51
|41
|
11
|Боруссия М
|32
|10
|9
|13
|48-53
|39
|
12
|Вердер
|31
|10
|5
|16
|49-60
|35
|
13
|Аугсбург
|32
|9
|7
|16
|42-58
|34
|
14
|Хоффенхайм
|32
|9
|5
|18
|43-54
|32
|
15
|Бохум
|32
|9
|4
|19
|36-71
|31
|
16
|Шальке
|32
|7
|9
|16
|31-65
|30
|
17
|Штутгарт
|31
|6
|10
|15
|39-54
|28
|
18
|Герта
|32
|6
|7
|19
|39-67
|25
|12.05
|21:30
|
Кельн – Герта
|5 : 2
|13.05
|16:30
|
Бавария – Шальке
|6 : 0
|13.05
|16:30
|
Бохум – Аугсбург
|3 : 2
|13.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Майнц
|3 : 0
|13.05
|16:30
|
Унион Б – Фрайбург
|4 : 2
|13.05
|16:30
|
Вольфсбург – Хоффенхайм
|2 : 1
|13.05
|19:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|5 : 2
|14.05
|16:30
|
Штутгарт – Байер
|- : -
|14.05
|18:30
|
РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|14
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|14
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|22
|2
|1
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|28
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|27
|1
|7