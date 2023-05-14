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Сегодня, 09:23

Терзич — о победе над менхенгладбахской «Боруссией»: «Я доволен игрой команды, особенно во втором тайме»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о победе над менхенгладбахской «Боруссией» (5:2) в матче 32-го тура чемпионата Германии.

«Я доволен игрой команды, особенно во втором тайме. Много из запланированного нами сработало в первые 30 минут. Команда отлично действовала в единоборствах, создавала хорошие моменты и забивала голы. Нам хотелось завершить матч «сухой» победой, но не получилось», — приводит слова Терзича пресс-служба «шмелей».

Дортмундская «Боруссия» располагается на второй строчке, набрав 67 очков за 32 тура.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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Дортмундская «Боруссия» обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» в матче бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 32 20 8 4 89-34 68
2
 Боруссия Д 32 21 4 7 78-42 67
3
 Унион Б 32 17 8 7 48-34 59
4
 РБ Лейпциг 31 17 6 8 55-37 57
5
 Фрайбург 32 16 8 8 48-42 56
6
 Вольфсбург 32 13 10 9 56-44 49
7
 Байер 31 14 6 11 54-43 48
8
 Айнтрахт Ф 32 12 10 10 54-49 46
9
 Майнц 32 12 9 11 51-49 45
10
 Кельн 32 10 11 11 47-51 41
11
 Боруссия М 32 10 9 13 48-53 39
12
 Вердер 31 10 5 16 49-60 35
13
 Аугсбург 32 9 7 16 42-58 34
14
 Хоффенхайм 32 9 5 18 43-54 32
15
 Бохум 32 9 4 19 36-71 31
16
 Шальке 32 7 9 16 31-65 30
17
 Штутгарт 31 6 10 15 39-54 28
18
 Герта 32 6 7 19 39-67 25
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12.05 21:30
Кельн – Герта
 5 : 2
13.05 16:30
Бавария – Шальке
 6 : 0
13.05 16:30
Бохум – Аугсбург
 3 : 2
13.05 16:30
Айнтрахт Ф – Майнц
 3 : 0
13.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
 4 : 2
13.05 16:30
Вольфсбург – Хоффенхайм
 2 : 1
13.05 19:30
Боруссия Д – Боруссия М
 5 : 2
14.05 16:30
Штутгарт – Байер
 - : -
14.05 18:30
РБ Лейпциг – Вердер
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 14
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 14
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 11
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 22 2 1
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 28 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 27 1 7
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