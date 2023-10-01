В «Баварии» оценили потраченные деньги на Кейна

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, какие клуб заплатит «Тоттенхэму» бонусы за форварда Гарри Кейна.

«Кейн не будет стоить нам 100 миллионов евро, если не выиграем ряд турниров в течение следующих сезонов. Без бонусов сумма составит менее 100 миллионов. Такие суммы больше исключения.

Гарри работает очень тщательно и уделяет внимание всем деталям, таким как здоровье и питание. Мы уверены, что он сможет играть на таком уровне еще много лет», — цитирует президента Sky Sport.

29-летний англичанин в этом сезоне провел 6 матчей в бундеслиге, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

«Бавария» с 14 очками занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги. В следующем туре команда 8 октября примет «Фрайбург».