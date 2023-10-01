В «Баварии» оценили потраченные деньги на Кейна
Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, какие клуб заплатит «Тоттенхэму» бонусы за форварда Гарри Кейна.
«Кейн не будет стоить нам 100 миллионов евро, если не выиграем ряд турниров в течение следующих сезонов. Без бонусов сумма составит менее 100 миллионов. Такие суммы больше исключения.
Гарри работает очень тщательно и уделяет внимание всем деталям, таким как здоровье и питание. Мы уверены, что он сможет играть на таком уровне еще много лет», — цитирует президента Sky Sport.
29-летний англичанин в этом сезоне провел 6 матчей в бундеслиге, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.
«Бавария» с 14 очками занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги. В следующем туре команда 8 октября примет «Фрайбург».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|6
|5
|1
|0
|20-6
|16
|
2
|Штутгарт
|6
|5
|0
|1
|19-7
|15
|
3
|Бавария
|6
|4
|2
|0
|20-6
|14
|
4
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-6
|14
|
5
|РБ Лейпциг
|6
|4
|1
|1
|16-6
|13
|
6
|Хоффенхайм
|6
|4
|0
|2
|13-9
|12
|
7
|Вольфсбург
|6
|4
|0
|2
|9-6
|12
|
8
|Айнтрахт Ф
|6
|1
|4
|1
|4-5
|7
|
9
|Хайденхайм
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|
10
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
11
|Унион Б
|6
|2
|0
|4
|9-10
|6
|
12
|Вердер
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
13
|Боруссия М
|6
|1
|2
|3
|11-14
|5
|
14
|Аугсбург
|5
|1
|2
|2
|9-13
|5
|
15
|Бохум
|6
|0
|3
|3
|5-19
|3
|
16
|Кельн
|6
|0
|1
|5
|4-11
|1
|
17
|Дармштадт
|5
|0
|1
|4
|6-16
|1
|
18
|Майнц
|6
|0
|1
|5
|4-17
|1
|29.09
|21:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|1 : 3
|30.09
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|1 : 3
|30.09
|16:30
|
Кельн – Штутгарт
|0 : 2
|30.09
|16:30
|
Хайденхайм – Унион Б
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Майнц – Байер
|0 : 3
|30.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|2 : 0
|30.09
|19:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|2 : 2
|1.10
|16:30
|
Дармштадт – Вердер
|- : -
|1.10
|18:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|4
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0