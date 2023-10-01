Боатенг проходит медосмотр в «Баварии»

Защитник Джером Боатенг близок к возвращению в «Баварию». Стороны готовы заключить контракт.

По данным Sky Sport Deutschland, 35-летний футболист уже прошел первую половину медицинского осмотра. Соглашение Боатенга с чемпионом бундеслиги будет рассчитано до завершения нынешнего сезона. На данный момент защитник является свободным агентом.

Боатенг играл за немецкий клуб с 2011 по 2021 год. Всего он провел за «Баварию» 363 матча, забил 10 мячей и отдал 25 результативных передач.