Боатенг проходит медосмотр в «Баварии»
Защитник Джером Боатенг близок к возвращению в «Баварию». Стороны готовы заключить контракт.
По данным Sky Sport Deutschland, 35-летний футболист уже прошел первую половину медицинского осмотра. Соглашение Боатенга с чемпионом бундеслиги будет рассчитано до завершения нынешнего сезона. На данный момент защитник является свободным агентом.
Боатенг играл за немецкий клуб с 2011 по 2021 год. Всего он провел за «Баварию» 363 матча, забил 10 мячей и отдал 25 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|6
|5
|1
|0
|20-6
|16
|
2
|Штутгарт
|6
|5
|0
|1
|19-7
|15
|
3
|Бавария
|6
|4
|2
|0
|20-6
|14
|
4
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-6
|14
|
5
|РБ Лейпциг
|6
|4
|1
|1
|16-6
|13
|
6
|Хоффенхайм
|6
|4
|0
|2
|13-9
|12
|
7
|Вольфсбург
|6
|4
|0
|2
|9-6
|12
|
8
|Айнтрахт Ф
|6
|1
|4
|1
|4-5
|7
|
9
|Хайденхайм
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|
10
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
11
|Унион Б
|6
|2
|0
|4
|9-10
|6
|
12
|Вердер
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
13
|Боруссия М
|6
|1
|2
|3
|11-14
|5
|
14
|Аугсбург
|5
|1
|2
|2
|9-13
|5
|
15
|Бохум
|6
|0
|3
|3
|5-19
|3
|
16
|Кельн
|6
|0
|1
|5
|4-11
|1
|
17
|Дармштадт
|5
|0
|1
|4
|6-16
|1
|
18
|Майнц
|6
|0
|1
|5
|4-17
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.09
|21:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|1 : 3
|30.09
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|1 : 3
|30.09
|16:30
|
Кельн – Штутгарт
|0 : 2
|30.09
|16:30
|
Хайденхайм – Унион Б
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Майнц – Байер
|0 : 3
|30.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|2 : 0
|30.09
|19:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|2 : 2
|1.10
|16:30
|
Дармштадт – Вердер
|- : -
|1.10
|18:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|4
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0
Новости