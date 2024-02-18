Матч «Фрайбург» — «Айнтрахт» был остановлен из-за радиоуправляемых самолетов, летавших над полем

Матч 22-го тура бундеслиги между «Фрайбургом» и «Айнтрахтом» был остановлен во втором тайме. Встреча была прервана на 52-й минуте из-за акции протеста фанатов, забросавших поле конфетами и теннисными мячами. Также над полем летали два самолета на дистанционном управлении, которые в итоге упали на траву.

Матч возобновился спустя время и завершился вничью 3:3.

10 февраля болельщики чуть не сорвали очередной матч в Германии. Высшие дивизионы страны охватила волна протестов.