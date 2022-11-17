В «Баварии» недовольны поведением Бенжамена Павара

В «Баварии» недовольны последними высказываниями о своем будущем защитника команды Бенжамена Павара, пишет Bild.

По данным источника, клуб не спешит продлевать с ним контракт, так как ранее он сообщил, что был бы не против поиграть за другую команду в ближайшем будущем.

Ранее появилась информация, что в услугах Павара заинтересованы «Милан», «Реал» и «Барселона».

Контракт Павара с «Баварией» действует до 2024 года. В этом сезоне он сыграл в 20 матчах и забил 4 гола.