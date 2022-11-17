Нападающий «Боруссии» Аллер объявил, что ему сделают еще одну операцию

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер объявил, что ему предстоит еще одна операция.

«Я объявляю, что бой для меня не окончен. Мне придется пройти операцию, чтобы окончательно покончить с этой опухолью, которая держит меня вдали от футбольного поля. Я хотел бы поблагодарить всех вас за сообщения поддержки и силу, которую вы дали мне в этом тяжелом испытании», — написал Аллер в Twitter.

Прошлым летом 28-летний ивуариец перешел в «Боруссию» из «Аякса» за 35 миллионов евро. В июле у игрока была выявлена злокачественная опухоль яичка, и ему была сделана операция.