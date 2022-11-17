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Сегодня, 09:09

Беллингем отреагировал на похвалу Стивена Джеррарда

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем рассказал, что думает о словах легендарного игрока Стивена Джеррарда в свой адрес.

Ранее специалист сообщил, что следит за игрой футболиста и очень высоко оценивает его уровень.

«Для меня это большая честь. Джеррард — один из тех, на кого я всегда равнялся. Это было невероятно: кто-то прислал мне клип, я сохранил его и пересмотрел три-четыре раза, просто не мог в это поверить. Подобные слова одного из твоих героев — хороший показатель того, чего тебе удалось достичь», — цитирует Sky Sports хавбека.

В текущем сезоне Беллингем провел 22 игры за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

Стивен Джеррард
Джуд Беллингем
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2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
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 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
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 Байер 15 5 3 7 25-26 18
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 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
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 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
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 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
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 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
Александр Хак

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