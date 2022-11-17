Беллингем отреагировал на похвалу Стивена Джеррарда

Полузащитник «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем рассказал, что думает о словах легендарного игрока Стивена Джеррарда в свой адрес.

Ранее специалист сообщил, что следит за игрой футболиста и очень высоко оценивает его уровень.

«Для меня это большая честь. Джеррард — один из тех, на кого я всегда равнялся. Это было невероятно: кто-то прислал мне клип, я сохранил его и пересмотрел три-четыре раза, просто не мог в это поверить. Подобные слова одного из твоих героев — хороший показатель того, чего тебе удалось достичь», — цитирует Sky Sports хавбека.