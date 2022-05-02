В «Барселоне» опровергли информацию о переговорах с Робертом Левандовским

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался по поводу информации о том, что каталонцы этим летом купят форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

«О переговорах речи не идет, не люблю обсуждать эти процессы. Единственное, что я могу сказать, это то, что встречи с агентом или Левандовским не было», — сказал Алемани AS.

Ранее появилась информация, что у «Баварии» есть ряд финансовых проблем, поэтому клуб не может увеличить оклад футболиста. Главным претендентом на поляка является «Барселона».

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 48 голов и отдал 6 результативных передач в 43 матчах за команду. Его контракт в 2023 году.