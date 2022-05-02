В Cети появились фотографии формы «Баварии» на следующий сезон
Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал изображение домашнего комплекта формы «Баварии» на сезон-2022/23.
Форма выполнена в красном цвете с белыми горизонтальными полосами на футболке. Ожидается, что в этой форме мюнхенцы сыграют в домашнем матче 33-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта».
«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. Для мюнхенцев это десятая победа в бундеслиге подряд.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|32
|24
|3
|5
|93-33
|75
|
2
|Боруссия Д
|32
|20
|3
|9
|80-50
|63
|
3
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|
4
|Фрайбург
|32
|15
|10
|7
|56-40
|55
|
5
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|
6
|Кельн
|32
|14
|10
|8
|51-46
|52
|
7
|Унион Б
|32
|14
|9
|9
|43-41
|51
|
8
|Хоффенхайм
|32
|13
|7
|12
|55-51
|46
|
9
|Майнц
|32
|12
|6
|14
|46-42
|42
|
10
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|
11
|Бохум
|32
|11
|6
|15
|34-48
|39
|
12
|Вольфсбург
|32
|11
|5
|16
|40-52
|38
|
13
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|
14
|Аугсбург
|32
|9
|8
|15
|37-51
|35
|
15
|Герта
|32
|9
|6
|17
|35-67
|33
|
16
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|37-56
|29
|
17
|Арминия
|32
|5
|12
|15
|25-50
|27
|
18
|Гр. Фюрт
|32
|3
|9
|20
|26-77
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.04
|21:30
|
Унион Б – Гр. Фюрт
|1 : 1
|30.04
|16:30
|
Арминия – Герта
|1 : 1
|30.04
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|1 : 4
|30.04
|16:30
|
Боруссия Д – Бохум
|3 : 4
|30.04
|16:30
|
Майнц – Бавария
|3 : 1
|30.04
|16:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|1 : 1
|30.04
|19:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|3 : 4
|2.05
|21:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|2.05
|21:30
|
Боруссия М – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|34
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|21
|
|
Патрик Шик
Байер
|21
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|27
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|26
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|27
|1
|6
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