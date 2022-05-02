В Cети появились фотографии формы «Баварии» на следующий сезон

Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал изображение домашнего комплекта формы «Баварии» на сезон-2022/23.

Форма выполнена в красном цвете с белыми горизонтальными полосами на футболке. Ожидается, что в этой форме мюнхенцы сыграют в домашнем матче 33-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта».

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. Для мюнхенцев это десятая победа в бундеслиге подряд.