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Сегодня, 09:58

«Унион» продлил контракт с форвардом Беккером

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Унион» объявил о продлении контракта с нападающим Шеральдо Беккером.

Срок действия нового соглашения с 27-летним представителем Суринама не уточняется. По данным немецких СМИ, контракт рассчитан как минимум до конца июня 2025 года.

Беккер выступает за «Унион» с июня 2019 года. В прошлом сезоне форвард забил 6 голов и сделал 9 результативных передач в 40 матчах за берлинскую команду.

Источник: https://www.fc-union-berlin.de/en/union-live/latest-news/professional/Sheraldo-Becker-signs-new-deal-992M/
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Унион Берлин
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