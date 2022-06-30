«Унион» продлил контракт с форвардом Беккером

«Унион» объявил о продлении контракта с нападающим Шеральдо Беккером.

Срок действия нового соглашения с 27-летним представителем Суринама не уточняется. По данным немецких СМИ, контракт рассчитан как минимум до конца июня 2025 года.

Беккер выступает за «Унион» с июня 2019 года. В прошлом сезоне форвард забил 6 голов и сделал 9 результативных передач в 40 матчах за берлинскую команду.