Мюллер объяснил, почему ему нравятся лошади

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер признался, что ему нравятся лошади.

«Очень нравится наблюдать за взрослением лошадей, моментами, которые вы проводите с ними с рождения. Преимущество в том, что они не могут говорить. Лошадь не говорит вам вечером: «Ты сегодня дерьмово поработал, почему ты снова промазал по воротам?» — цитирует Bild Мюллера.

В прошедшем сезоне 32-летний Мюллер принял участие в 45 матчах, забил 13 голов и отдал 25 результативных передач. Его признали лучшим игроком клуба.