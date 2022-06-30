Переход защитника «Селтика» Жюльена в «Шальке» на правах аренды сорвался

Переход защитника «Селтика» Кристофера Жюльена в «Шальке» сорвался, сообщает Sport1.de.

По информации источника, 29-летний француз приехал в Гельзенкирхен и успешно прошел медицинское обследование, но сделка сорвалась в последний момент — немецкий клуб не смог договориться с футболистом об условиях контракта в случае выкупа игрока.

Изначально планировалось, что «Шальке» арендует защитника до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

В сезоне-2021/22 Жюльен принял участие в 1 матче «Селтика». Игрок пропустил сезон практически полностью из-за травмы колена. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 4,5 миллиона евро.