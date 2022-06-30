Переход защитника «Селтика» Жюльена в «Шальке» на правах аренды сорвался
Переход защитника «Селтика» Кристофера Жюльена в «Шальке» сорвался, сообщает Sport1.de.
По информации источника, 29-летний француз приехал в Гельзенкирхен и успешно прошел медицинское обследование, но сделка сорвалась в последний момент — немецкий клуб не смог договориться с футболистом об условиях контракта в случае выкупа игрока.
Изначально планировалось, что «Шальке» арендует защитника до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.
В сезоне-2021/22 Жюльен принял участие в 1 матче «Селтика». Игрок пропустил сезон практически полностью из-за травмы колена. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 4,5 миллиона евро.
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4
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5
|Унион Б
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6
|Фрайбург
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8
|Майнц
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10
|Боруссия М
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|Айнтрахт Ф
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|0-0
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12
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13
|Бохум
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|0
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|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
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|0-0
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18
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
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Вольфсбург – Вердер
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