Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Унион» на выезде обыграл «Айнтрахт» и обошел его в таблице

00:38

«Унион» обыграл «Айнтрахт» в выездном матче чемпионата Германии — 2:1. Это позволило берлинцам обойти клуб из Франкфурта в таблице бундеслиги и подняться на 10-е место.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

23-й тур

«Айнтрахт» — «Унион» — 1:2 (0:0)

Голы: Андерссон, 49 (0:1). Н`Дика, 67 — в свои ворота (0:2). Хюбнер, 79 — в свои ворота (1:2).

«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Чэндлер, Дурм (Андре Силва, 67), Н`Дика (Роде, 71), Кор, Костич, Камада, Гонсалу Пасьенсия.

«Унион»: Гикевич, Суботич, Фридрих, Хюбнер, Ленц, Гентнер (Премель, 77), Юнус Малли (Ингвартсен, 63), Андрих, Рюерсон, Андерссон, Бюльтер (Кроос, 90).

Предупреждения: Камада, 39. Рюерсон, 39. Хюбнер, 44. Юнус Малли, 50. Гонсалу Пасьенсия, 66. Андерссон, 82. Кор, 88.

Судья: Айтекин.

24 февраля. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир