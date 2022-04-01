«Унион Берлин» обыграл «Кельн» в матче бундеслиги
«Унион Берлин» на своем поле победил «Кельн» в стартовом матче 28-го тура бундеслиги — 1:0.
Встреча прошла 1 апреля на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине.
Единственный гол на 49-й минуте забил нападающий хозяев Тайво Авонийи.
«Унион Берлин» набрал 41 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, обойдя «Кельн» (40 очков).
В следующем туре «Унион Берлин» сыграет на выезде с «Гертой», «Кельн» примет «Майнц». Матчи пройдут 9 апреля.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|27
|20
|3
|4
|81-28
|63
|
2
|Боруссия Д
|27
|18
|3
|6
|67-38
|57
|
3
|РБ Лейпциг
|27
|13
|6
|8
|57-30
|45
|
4
|Байер
|27
|14
|6
|7
|66-41
|48
|
5
|Фрайбург
|27
|12
|9
|6
|43-29
|45
|
6
|Хоффенхайм
|27
|13
|5
|9
|49-40
|44
|
7
|Майнц
|26
|11
|4
|11
|39-30
|37
|
8
|Айнтрахт Ф
|27
|10
|8
|9
|39-38
|38
|
9
|Кельн
|28
|10
|10
|8
|38-41
|40
|
10
|Унион Б
|28
|11
|8
|9
|34-38
|41
|
11
|Бохум
|27
|9
|5
|13
|28-39
|32
|
12
|Боруссия М
|27
|9
|6
|12
|38-51
|33
|
13
|Вольфсбург
|27
|9
|4
|14
|29-42
|31
|
14
|Штутгарт
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
15
|Аугсбург
|26
|6
|8
|12
|29-44
|26
|
16
|Арминия
|27
|5
|10
|12
|22-38
|25
|
17
|Герта
|27
|7
|5
|15
|29-60
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|27
|3
|6
|18
|24-70
|15
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.04
|21:30
|
Унион Б – Кельн
|1 : 0
|2.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Гр. Фюрт
|- : -
|2.04
|16:30
|
Арминия – Штутгарт
|- : -
|2.04
|16:30
|
Байер – Герта
|- : -
|2.04
|16:30
|
Фрайбург – Бавария
|- : -
|2.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|- : -
|2.04
|19:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|- : -
|3.04
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|- : -
|3.04
|18:30
|
Боруссия М – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|31
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|21
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|23
|1
|5
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