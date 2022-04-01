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1 апреля, 23:24

«Унион Берлин» обыграл «Кельн» в матче бундеслиги

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
«Унион Берлин» — «Кельн» — 1:0.
Фото Reuters

«Унион Берлин» на своем поле победил «Кельн» в стартовом матче 28-го тура бундеслиги — 1:0.

Встреча прошла 1 апреля на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине.

Единственный гол на 49-й минуте забил нападающий хозяев Тайво Авонийи.

«Унион Берлин» набрал 41 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, обойдя «Кельн» (40 очков).

В следующем туре «Унион Берлин» сыграет на выезде с «Гертой», «Кельн» примет «Майнц». Матчи пройдут 9 апреля.

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
01 апр, 21:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
1:0
Кельн
Голы
Авонийи, 49 (1:0)
Унион Б
Реннов Еккель Гиссельманн Баумгартль Триммель Кнохе Хедира Премель (Мевальд, 89) Харагути (Рюерсон, 76) Авонийи (Беренс, 88) Беккер (Фогльзаммер, 72)
Кельн
Швебе Хюберс (Хорн, 83) Килиан Эхизибуэ (Тильманн, 46) Озджан Любичич (Шабо, 67) Хектор Скири Андерссон Кайнц (Лемперле, 67) Ут (Шауб, 83)
Предупреждения
Еккель 5’, Беккер 42’, Триммель 55’  -  Эхизибуэ 13’, Хюберс 62’, Тильманн 75’
Судьи
Бадштюбнер (Германия)

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Унион Берлин
ФК Кельн
Бундеслига
0
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Бундеслига: «Бавария» сыграет с «Фрайбургом», «Боруссия» Д — с «Лейпцигом» и другие матчи 28-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 20 3 4 81-28 63
2
 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 27 14 6 7 66-41 48
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
8
 Айнтрахт Ф 27 10 8 9 39-38 38
9
 Кельн 28 10 10 8 38-41 40
10
 Унион Б 28 11 8 9 34-38 41
11
 Бохум 27 9 5 13 28-39 32
12
 Боруссия М 27 9 6 12 38-51 33
13
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 27 5 10 12 22-38 25
17
 Герта 27 7 5 15 29-60 26
18
 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
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34 тур
1.04 21:30
Унион Б – Кельн
 1 : 0
2.04 16:30
Айнтрахт Ф – Гр. Фюрт
 - : -
2.04 16:30
Арминия – Штутгарт
 - : -
2.04 16:30
Байер – Герта
 - : -
2.04 16:30
Фрайбург – Бавария
 - : -
2.04 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 - : -
2.04 19:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 - : -
3.04 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 - : -
3.04 18:30
Боруссия М – Майнц
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 21 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 23 1 5
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