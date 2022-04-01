«Унион Берлин» обыграл «Кельн» в матче бундеслиги

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«Унион Берлин» на своем поле победил «Кельн» в стартовом матче 28-го тура бундеслиги — 1:0.

Встреча прошла 1 апреля на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине.

Единственный гол на 49-й минуте забил нападающий хозяев Тайво Авонийи.

«Унион Берлин» набрал 41 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, обойдя «Кельн» (40 очков).

В следующем туре «Унион Берлин» сыграет на выезде с «Гертой», «Кельн» примет «Майнц». Матчи пройдут 9 апреля.