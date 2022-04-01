Агент Левандовски предлагал «Барселоне» и «ПСЖ» подписать нападающего

«Бавария» еще не начала переговоры о новом контракте с Левандовски

«Бавария» еще не начала переговоры о новом контракте с нападающим Робертом Левандовски, сообщает журналист Кристиан Фальк в Twitter.

По информации источника, агент 33-летнего поляка Пини Захави предлагал «Барселоне» и «ПСЖ» подписать своего клиента.

Отмечается, что руководство мюнхенского клуба знает о действиях агента и относится к этому серьезно.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 45 мячей в 37 матчах за «Баварию». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.