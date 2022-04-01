Агент Левандовски предлагал «Барселоне» и «ПСЖ» подписать нападающего
«Бавария» еще не начала переговоры о новом контракте с Левандовски
«Бавария» еще не начала переговоры о новом контракте с нападающим Робертом Левандовски, сообщает журналист Кристиан Фальк в Twitter.
По информации источника, агент 33-летнего поляка Пини Захави предлагал «Барселоне» и «ПСЖ» подписать своего клиента.
Отмечается, что руководство мюнхенского клуба знает о действиях агента и относится к этому серьезно.
В нынешнем сезоне Левандовски забил 45 мячей в 37 матчах за «Баварию». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|27
|20
|3
|4
|81-28
|63
|
2
|Боруссия Д
|27
|18
|3
|6
|67-38
|57
|
3
|РБ Лейпциг
|27
|13
|6
|8
|57-30
|45
|
4
|Байер
|27
|14
|6
|7
|66-41
|48
|
5
|Фрайбург
|27
|12
|9
|6
|43-29
|45
|
6
|Хоффенхайм
|27
|13
|5
|9
|49-40
|44
|
7
|Майнц
|26
|11
|4
|11
|39-30
|37
|
8
|Айнтрахт Ф
|27
|10
|8
|9
|39-38
|38
|
9
|Кельн
|27
|10
|10
|7
|38-40
|40
|
10
|Унион Б
|27
|10
|8
|9
|33-38
|38
|
11
|Бохум
|27
|9
|5
|13
|28-39
|32
|
12
|Боруссия М
|27
|9
|6
|12
|38-51
|33
|
13
|Вольфсбург
|27
|9
|4
|14
|29-42
|31
|
14
|Штутгарт
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
15
|Аугсбург
|26
|6
|8
|12
|29-44
|26
|
16
|Арминия
|27
|5
|10
|12
|22-38
|25
|
17
|Герта
|27
|7
|5
|15
|29-60
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|27
|3
|6
|18
|24-70
|15
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.04
|21:30
|
Унион Б – Кельн
|- : -
|2.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Гр. Фюрт
|- : -
|2.04
|16:30
|
Арминия – Штутгарт
|- : -
|2.04
|16:30
|
Байер – Герта
|- : -
|2.04
|16:30
|
Фрайбург – Бавария
|- : -
|2.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|- : -
|2.04
|19:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|- : -
|3.04
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|- : -
|3.04
|18:30
|
Боруссия М – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|31
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|21
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|23
|1
|5
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