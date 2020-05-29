Участие Тиагу Алькантары в матче с «Фортуной» под вопросом, Коутинью скоро начнет тренироваться с командой

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

— Думаю, Тиагу Алькантара будет первым, кто вернется после травмы, — сказал на пресс-конференции Флик. — Впрочем, у меня есть сомнения в том, что он сможет появиться на поле в матче с «Фортуной». Посмотрим, у меня есть время до завтрашнего вечера для того, чтобы принять решение. Возвращаясь к травмированным: Коутинью скоро сможет заниматься вместе с командой, Никлас Зюле хорошо восстанавливается, Толиссо чувствует себя гораздо лучше. Мы не собираемся спешить, будем подводить выздоровевших игроков постепенно, шаг за шагом.

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В субботу, 30 мая «Бавария» примет «Фортуну» из Дюссельдорфа в рамках 29-го тура бундеслиги, начало матча — в 19.30 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Баварии» — 1,09, ничья — 12 , победа «Фортуны» — 27.