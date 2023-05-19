Тухель — о Люке Эрнандесе: «Для меня он является одним из ведущих игроков»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о том, как чувствует себя защитник Люка Эрнандес, который на данный момент восстанавливается после травмы.

«С нетерпением жду, когда Люка Эрнандес вернется в строй. Он показывает невероятный уровень профессионализма. У него на лица всегда улыбка, он позитивен. Для меня он является одним из ведущих игроков», — заявил Тухель на пресс-конференции.

В этом сезоне 27-летний француз провел лишь 7 матчей, не отметисшись результативными действиями. Он был травмирован на ЧМ-2022, который проходил в декабре. Защитник получил разрыв передней крестообразной связки правого колена.