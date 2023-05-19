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Сегодня, 12:20

Бундеслига, 33-й тур: «Бавария» встретится с «Лейпцигом», «Аугсбург» — «Боруссия»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Томас Мюллер.
Фото Reuters

Матчи 33-го тура чемпионата Германии по футболу.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей бундеслиги.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
19 мая, 21:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
20 мая, 16:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
Бохум
Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
20 мая, 16:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
Унион Б
Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
20 мая, 16:30. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шальке-04
Айнтрахт Ф
Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
20 мая, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
Кельн
Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
20 мая, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
21 мая, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
Штутгарт
Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
21 мая, 18:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
21 мая, 20:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Боруссия М

Чемпионат Германии по футболу: новости и обзоры, турнирная таблица и статистика, фото и видео.

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«Бавария» продолжает борьбу за чемпионство с «Боруссией», и ближайший матч против «Лейпцига», вероятно, станет для мюнхенцев ключевым. Они обыграли РБ в четырех из пяти последних встреч, однако с апреля 2021 года неизменно пропускают от этого соперника. На то, что обе команды снова забьют, букмекерская компания ФОНБЕТ предлагает поставить с коэффициентом 1.55. На противоположный исход выставлена котировка 2.50.

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Футбол
Бундеслига
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 32 20 8 4 89-34 68
2
 Боруссия Д 32 21 4 7 78-42 67
3
 РБ Лейпциг 32 18 6 8 57-38 60
4
 Унион Б 32 17 8 7 48-34 59
5
 Фрайбург 32 16 8 8 48-42 56
6
 Вольфсбург 32 13 10 9 56-44 49
7
 Байер 32 14 7 11 55-44 49
8
 Айнтрахт Ф 32 12 10 10 54-49 46
9
 Майнц 32 12 9 11 51-49 45
10
 Кельн 32 10 11 11 47-51 41
11
 Боруссия М 32 10 9 13 48-53 39
12
 Вердер 32 10 5 17 50-62 35
13
 Аугсбург 32 9 7 16 42-58 34
14
 Хоффенхайм 32 9 5 18 43-54 32
15
 Бохум 32 9 4 19 36-71 31
16
 Шальке 32 7 9 16 31-65 30
17
 Штутгарт 32 6 11 15 40-55 29
18
 Герта 32 6 7 19 39-67 25
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.05 21:30
Фрайбург – Вольфсбург
 - : -
20.05 16:30
Герта – Бохум
 - : -
20.05 16:30
Хоффенхайм – Унион Б
 - : -
20.05 16:30
Шальке – Айнтрахт Ф
 - : -
20.05 16:30
Вердер – Кельн
 - : -
20.05 19:30
Бавария – РБ Лейпциг
 - : -
21.05 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
21.05 18:30
Аугсбург – Боруссия Д
 - : -
21.05 20:30
Байер – Боруссия М
 - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 14
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 14
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 11
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 22 2 1
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 29 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 28 1 8
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