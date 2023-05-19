Бундеслига, 33-й тур: «Бавария» встретится с «Лейпцигом», «Аугсбург» — «Боруссия»
Матчи 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей бундеслиги.
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«Бавария» продолжает борьбу за чемпионство с «Боруссией», и ближайший матч против «Лейпцига», вероятно, станет для мюнхенцев ключевым. Они обыграли РБ в четырех из пяти последних встреч, однако с апреля 2021 года неизменно пропускают от этого соперника. На то, что обе команды снова забьют, букмекерская компания ФОНБЕТ предлагает поставить с коэффициентом 1.55. На противоположный исход выставлена котировка 2.50.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|32
|20
|8
|4
|89-34
|68
|
2
|Боруссия Д
|32
|21
|4
|7
|78-42
|67
|
3
|РБ Лейпциг
|32
|18
|6
|8
|57-38
|60
|
4
|Унион Б
|32
|17
|8
|7
|48-34
|59
|
5
|Фрайбург
|32
|16
|8
|8
|48-42
|56
|
6
|Вольфсбург
|32
|13
|10
|9
|56-44
|49
|
7
|Байер
|32
|14
|7
|11
|55-44
|49
|
8
|Айнтрахт Ф
|32
|12
|10
|10
|54-49
|46
|
9
|Майнц
|32
|12
|9
|11
|51-49
|45
|
10
|Кельн
|32
|10
|11
|11
|47-51
|41
|
11
|Боруссия М
|32
|10
|9
|13
|48-53
|39
|
12
|Вердер
|32
|10
|5
|17
|50-62
|35
|
13
|Аугсбург
|32
|9
|7
|16
|42-58
|34
|
14
|Хоффенхайм
|32
|9
|5
|18
|43-54
|32
|
15
|Бохум
|32
|9
|4
|19
|36-71
|31
|
16
|Шальке
|32
|7
|9
|16
|31-65
|30
|
17
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|40-55
|29
|
18
|Герта
|32
|6
|7
|19
|39-67
|25
|19.05
|21:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|- : -
|20.05
|16:30
|
Герта – Бохум
|- : -
|20.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Унион Б
|- : -
|20.05
|16:30
|
Шальке – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.05
|16:30
|
Вердер – Кельн
|- : -
|20.05
|19:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|- : -
|21.05
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|- : -
|21.05
|18:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
|21.05
|20:30
|
Байер – Боруссия М
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|14
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|14
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|22
|2
|1
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|29
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|28
|1
|8