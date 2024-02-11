Хаби Алонсо — о победе над «Баварией»: «Великолепное выступление, у них почти не было шансов»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал разгромную победу над «Баварией» (3:0) в матче 21-го тура бундеслиги.

«Мы проделали отличную работу, дисциплина и сплоченность команды были великолепными. В целом выступление было великолепным, самоотдача ребят была очень высокой.

У нас было достаточно моментов, а у них почти не было шансов. У меня отличная команда, отличные игроки — я не могу делать все это в одиночку. У нас огромная энергия, и это главное. Никакого секрета. Игроки верят, и это то, чего мы хотим», — цитирует Алонсо Bayern & Germany.

Также 42-летний испанец оценил шансы «Байера» на чемпионский титул в этом сезоне.

«Поговорим в мае. Мы должны быть реалистами и твердо стоять на ногах», — добавил Алонсо.

«Байер» (55 очков) продолжает лидировать в бундеслиге и увеличил отрыв от «Баварии», идущей второй, до 5 очков.