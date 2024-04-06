Тухель: «Бавария» отдала игру «Хайденхайму» в первые 15 минут второго тайма»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Хайденхайма» (2:3) в матче 28-го тура бундеслиги.

Мюнхенцы вели со счетом 2:0 в этой встрече, но хозяева сумели забить три гола во втором тайме.

«На таком уровне подобное не должно происходить. В перерыве у нас было все под контролем. Мы изо всех сил пытаемся поддерживать уровень игры на протяжении всего матча, но, к сожалению, нам это не удается, и сегодня было еще одно доказательство этому. Мы отдали игру в первые 15 минут второго тайма, после того как сделали много хороших вещей в первом. У нас было 3-4 хороших возможности забить третий гол, но мы ими не воспользовались. Голы, которые мы пропустили, были слишком простыми», — приводит Bayern&Germany слова Тухеля.

«Бавария» с 60 очками остается на втором месте в таблице чемпионата Германии. Отставание от «Байера» составляет 16 очков.

В следующем туре команда из Мюнхена дома сыграет против «Кельна». Матч пройдет 13 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени.