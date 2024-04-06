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Сегодня, 20:42

«Хайденхайм» установил рекорд в матче с «Баварией»

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Игроки «Хайденхайма» празднуют гол в ворота «Баварии».
Фото Reuters

«Хайденхайм» в матче 28-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (3:2) стал обладателем уникального достижения, сообщает Opta.

По информации источника, коллектив Франка Шмидта стал первой командой-дебютантом бундеслиги, которая смогла одержать волевую победу над мюнхенцами, уступая по ходу встречи в 2 мяча.

На данный момент «Хайденхайм» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 28 24 4 0 69-19 76
2
 Бавария 28 19 3 6 80-36 60
3
 Штутгарт 28 19 3 6 64-34 60
4
 РБ Лейпциг 28 16 5 7 64-33 53
5
 Боруссия Д 28 15 8 5 55-33 53
6
 Айнтрахт Ф 28 10 12 6 43-36 42
7
 Аугсбург 27 9 9 9 44-43 36
8
 Фрайбург 28 10 6 12 40-52 36
9
 Хоффенхайм 27 9 6 12 45-52 33
10
 Хайденхайм 28 8 9 11 41-49 33
11
 Вердер 28 8 7 13 36-44 31
12
 Унион Б 28 8 5 15 25-43 29
13
 Боруссия М 27 6 10 11 46-53 28
14
 Вольфсбург 27 7 7 13 33-44 28
15
 Бохум 28 5 11 12 33-58 26
16
 Майнц 28 4 11 13 26-46 23
17
 Кельн 28 4 10 14 23-49 22
18
 Дармштадт 28 2 8 18 28-71 14
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34 тур
5.04 21:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 1 : 1
6.04 16:30
Кельн – Бохум
 2 : 1
6.04 16:30
Фрайбург – РБ Лейпциг
 1 : 4
6.04 16:30
Хайденхайм – Бавария
 3 : 2
6.04 16:30
Майнц – Дармштадт
 4 : 0
6.04 16:30
Унион Б – Байер
 0 : 1
6.04 19:30
Боруссия Д – Штутгарт
 0 : 1
7.04 16:30
Хоффенхайм – Аугсбург
 - : -
7.04 18:30
Вольфсбург – Боруссия М
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 32
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 24
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 21
П
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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