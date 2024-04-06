«Хайденхайм» установил рекорд в матче с «Баварией»

«Хайденхайм» в матче 28-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (3:2) стал обладателем уникального достижения, сообщает Opta.

По информации источника, коллектив Франка Шмидта стал первой командой-дебютантом бундеслиги, которая смогла одержать волевую победу над мюнхенцами, уступая по ходу встречи в 2 мяча.

На данный момент «Хайденхайм» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.