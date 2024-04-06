«Хайденхайм» установил рекорд в матче с «Баварией»
«Хайденхайм» в матче 28-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (3:2) стал обладателем уникального достижения, сообщает Opta.
По информации источника, коллектив Франка Шмидта стал первой командой-дебютантом бундеслиги, которая смогла одержать волевую победу над мюнхенцами, уступая по ходу встречи в 2 мяча.
На данный момент «Хайденхайм» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|28
|24
|4
|0
|69-19
|76
|
2
|Бавария
|28
|19
|3
|6
|80-36
|60
|
3
|Штутгарт
|28
|19
|3
|6
|64-34
|60
|
4
|РБ Лейпциг
|28
|16
|5
|7
|64-33
|53
|
5
|Боруссия Д
|28
|15
|8
|5
|55-33
|53
|
6
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|12
|6
|43-36
|42
|
7
|Аугсбург
|27
|9
|9
|9
|44-43
|36
|
8
|Фрайбург
|28
|10
|6
|12
|40-52
|36
|
9
|Хоффенхайм
|27
|9
|6
|12
|45-52
|33
|
10
|Хайденхайм
|28
|8
|9
|11
|41-49
|33
|
11
|Вердер
|28
|8
|7
|13
|36-44
|31
|
12
|Унион Б
|28
|8
|5
|15
|25-43
|29
|
13
|Боруссия М
|27
|6
|10
|11
|46-53
|28
|
14
|Вольфсбург
|27
|7
|7
|13
|33-44
|28
|
15
|Бохум
|28
|5
|11
|12
|33-58
|26
|
16
|Майнц
|28
|4
|11
|13
|26-46
|23
|
17
|Кельн
|28
|4
|10
|14
|23-49
|22
|
18
|Дармштадт
|28
|2
|8
|18
|28-71
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.04
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Вердер
|1 : 1
|6.04
|16:30
|
Кельн – Бохум
|2 : 1
|6.04
|16:30
|
Фрайбург – РБ Лейпциг
|1 : 4
|6.04
|16:30
|
Хайденхайм – Бавария
|3 : 2
|6.04
|16:30
|
Майнц – Дармштадт
|4 : 0
|6.04
|16:30
|
Унион Б – Байер
|0 : 1
|6.04
|19:30
|
Боруссия Д – Штутгарт
|0 : 1
|7.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Аугсбург
|- : -
|7.04
|18:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|24
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|21
|П
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1
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