Дортмундская «Боруссия» потерпела домашнее поражение в матче со «Штутгартом»

Дортмундская «Боруссия» дома минимально уступила «Штутгарту» (0:1) в матче 28-го тура чемпионата Германии.

Единственный гол в прошедшей встрече был забит на 64-й минуте — его автором стал нападающий гостей Серу Гирасси.

На данный момент «Штутгарт» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 60 очков. «Боруссия» располагается на 5-й строчке (53).

В следующем туре «Штутгарт» проведет домашний матч с «Айнтрахтом», а дортмундцы на выезде сыграют против менхенгладбахской «Боруссии». Обе встречи состоятся 13 апреля.