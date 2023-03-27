Тухель хочет пригласить в «Баварию» нескольких игроков «Челси»

Новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель может пригласить в немецкий клуб нескольких игроков из «Челси», сообщает TEAMtalk.

По данным источника, специалист хочет перестроить состав немецкой команды. Он планирует пригласить ряд игроков «Челси»: вратаря Эдуара Менди и трех полевых игроков: Кристиана Пулишича, Кая Хаверца и Мэйсона Маунта.

Недавно Тухель подписал с «Баварией» контракт, который рассчитан до середины 2025 года. Его последним местом работы был «Челси».