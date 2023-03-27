«Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Челси» претендуют на полузащитника гладбахской «Боруссии» Коне

Хавбек «Боруссии» из Менхенгладбаха Ману Коне может летом перебраться в один из топ-клубов, утверждает Фабрицио Романо.

На 21-летнего француза претендуют «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Челси». Ожидается, что сумма трансфера составит не менее 50 миллионов евро.

Коне выступает за гладбахскую «Боруссию» с января 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча в бундеслиге, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.