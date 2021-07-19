Три испанских клуба заинтересованы в Гинтере

Защитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Маттиас Гинтер может продолжить карьеру в испанской примере, где в нем заинтересованы как минимум три клуба — «Барселона», «Реал» и «Атлетико». Трансферная стоимость немца оценивается в 15-20 миллионов евро, сообщает Bild.

Есть интерес к 27-летнему Гинтеру и в бундеслиге. Видеть игрока у себя хочет «Байер», но сейчас «аспириновые» делать предложение не готовы.

Контракт Гинтера истекает летом 2022 года. «Боруссия» из Гладбаха хочет продать его сейчас, чтобы не потерять через год в статусе свободного агента. О продлении контракта речь не идет.

В минувшем сезоне Гинтер провел 34 матча в бундеслиге и забил 2 гола.