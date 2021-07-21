Горецка может покинуть «Баварию» свободным агентом следующим летом

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка может покинуть клуб следующим летом, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

По информации источника, мюнхенский клуб испытывает проблемы в переговорах насчет продления контракта с 26-летним немцем. Представители футболиста требуют, чтобы он получал 20 миллионов евро в год, в «Баварии» согласны платить игроку от 10 до 12 миллионов евро в год. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселона» следят за ситуацией и готовы подписать полузащитника следующим летом, когда срок его контракта истечет и он станет свободным агентом.

In addition to Manchester United, Real Madrid and Barcelona have also signalled that they would be interested in signing Goretzka on a free transfer next year [@SPORTBILD] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 20, 2021

Горецка выступает за «Баварию» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 32 матча за команду, на его счету 8 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 70 миллионов евро.