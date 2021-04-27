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Тренер «Зальцбурга» Марш заменит Нагельсманна в «Лейпциге»

17:18
Джесси Марш. Фото ФК «Зальцбург».
Джесси Марш. Фото ФК «Зальцбург».
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Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш заменит Юлиана Нагельсманна в «Лейпциге», пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо 27 апреля. Стороны уже договорились о сотрудничестве с нового сезона.

Нагельсманн подписал пятилетний контракт с Баварией. 33-летний немец доработает в «Лейпциге» до конца сезона, а в июле возглавит мюнхенскую команду.

47-летний Марш тренирует «Зальцбург» с 2019 года, выиграв с «быками» чемпионат и Кубок Австрии в прошлом сезоне. Близок он к золотому дублю и в этом году.

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