Новый главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал свой уход из «Лейпцига».

Ранее сообщалось, что 33-летний специалист будет получать в Мюнхене 8 миллионов евро в год. Мюнхенский клуб при этом заплатил «быкам» за него 20 миллионов евро.

«Я покину «Лейпциг» с тяжелым сердцем, — цитирует Нагельсманн пресс-служба «Лейпцига». — Я тренировал особенную команду с большими возможностями и лучшими условиями для работы. Все в ней, в ключая персонал, обеспечили то, что мы написали для клуба множество историй и продолжаем это делать. Я очень этим горжусь».

Соглашение с Нагельсманном рассчитано до лета 2026 года. В своей карьере он возглавлял «Хоффенхайм» с 2016 по 2019 год, после чего стал главным тренером «Лейпцига».