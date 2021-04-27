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Нагельсманн прокомментировал свой уход из «Лейпцига»

11:58
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Новый главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал свой уход из «Лейпцига».

Ранее сообщалось, что 33-летний специалист будет получать в Мюнхене 8 миллионов евро в год. Мюнхенский клуб при этом заплатил «быкам» за него 20 миллионов евро.

«Я покину «Лейпциг» с тяжелым сердцем, — цитирует Нагельсманн пресс-служба «Лейпцига». — Я тренировал особенную команду с большими возможностями и лучшими условиями для работы. Все в ней, в ключая персонал, обеспечили то, что мы написали для клуба множество историй и продолжаем это делать. Я очень этим горжусь».

Соглашение с Нагельсманном рассчитано до лета 2026 года. В своей карьере он возглавлял «Хоффенхайм» с 2016 по 2019 год, после чего стал главным тренером «Лейпцига».

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