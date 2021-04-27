«Лейпциг» предложил долгосрочный контракт форварду «Зальцбурга»
17:30
«Лейпциг» намерен подписать нападающего «Зальцбурга» Патсона Дака в ближайшее трансферное окно. Игроку уже был предложен пятилетний контракт, информирует в Twitter журналист Николо Скира 27 апреля.
В нынешнем сезоне 22-летний Дака принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил 31 мяч и сделал 10 результативных передач.
Контракт Дака с австрийским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
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