Тренер сборной Польши Соуза: «Будет несправедливо, если Левандовски не выиграет «Золотой мяч»

Тренер сборной Польши Паулу Соуза оценил шансы нападающего национальной команды и «Баварии» Роберта Левандовского получить в этом году «Золотой мяч».

«Будет несправедливо, если он не выиграет. Роберт держит высокий уровень. Не только с точки зрения голов, но и ассистов, и работы на команду. Роберт сейчас гораздо стабильнее, чем Роналду и Месси. Он более жесткий, более цепкий. Его влияние на команду и результат больше, чем у двух других. Не только во время одного матча, но и из игры в игру, из недели в неделю», — приводит слова Соуза Kicker.

33-летний футболист в нынешнем сезоне сыграл за «Баварию» в чемпионате Германии 10 матчей, забил 12 голов и отдал 1 результативную передачу.

В Лиге чемпионов Левандовски провел 4 игры, забросил 8 мячей и отдал 1 голевой пас.

За сборную Польши футболист сыграл 7 матчей в квалификации ЧМ-2022 и забил 6 голов.