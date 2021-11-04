Холанн выбыл до конца года из-за травмы мышц бедра

Альф-Инге Холанн, отец нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна сообщил, что его сын выбыл до конца 2021 года из-за травмы мышц бедра.

«С учетом ситуации, у Эрлина все не так плохо, но будет вынужден пропустить определенный период. Будет здорово, если он сможет вернуться на поле к Рождеству, но это маловероятно», — приводит Goal со ссылкой на TV2 слова Холанна-старшего.

В сезоне-2021/22 Холанн провел 10 матчей за «Боруссию», на счету 21-летнего норвежца 13 голов и 4 результативных передачи.