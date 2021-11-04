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Холанн выбыл до конца года из-за травмы мышц бедра

08:22
Эрлин Холанн. Фото Instagram
Эрлин Холанн. Фото Instagram
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Альф-Инге Холанн, отец нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна сообщил, что его сын выбыл до конца 2021 года из-за травмы мышц бедра.

«С учетом ситуации, у Эрлина все не так плохо, но будет вынужден пропустить определенный период. Будет здорово, если он сможет вернуться на поле к Рождеству, но это маловероятно», — приводит Goal со ссылкой на TV2 слова Холанна-старшего.

В сезоне-2021/22 Холанн провел 10 матчей за «Боруссию», на счету 21-летнего норвежца 13 голов и 4 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/dortmund-haaland-out-christmas-injury/16yid8irakfdi1cceh7s7k2v2o

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Иван Торопцев все материалы автора

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